В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у переболевших "омикроном"

Симптомы схожи с проявлениями после других штаммов

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию штамма "омикрон", реже встречаются проявления так называемого постковидного синдрома. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Среди жалоб, встречающихся после "омикрона", эксперт назвала слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышение или понижение артериального давления, нарушение пищеварения, а также нарушение вкуса или восприятия запахов.

В целом проявления постковидного синдрома после омикрона похожи на симптомы, наблюдавшиеся после других штаммов. Однако в случае с омикроном выраженность проявлений меньше, сообщила Руженцова.

При этом медик подчеркнула, что тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, сообщает РИА Новости.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что статистические показатели позволяют говорить о том, что пик волны коронавирусной инфекции штамма "омикрон", вероятно, уже пройден.

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