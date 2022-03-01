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Пассажирам транспорта Москвы предложили сэкономить на оплате

09:23
  • вторник
  • 01 марта 2022

Сделать это можно с помощью карты "Мир"

Пассажиры общественного транспорта Москвы смогут сэкономить при оплате проезда смартфоном по карте "Мир". Об этом во вторник, 1 марта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Заммэра напомнил, что по решению главы города в московском транспорте создается как можно больше способов оплаты проезда, благодаря чему билетная система столичного транспорта признана лучшей в мире. В столице не только запускают новые сервисы, но и проводят акции, которые делают проезд выгоднее для пассажиров.

Обладатели карт "Мир" могут экономить до 10 рублей с каждой поездки на всем городском транспорте — в метрополитене, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, а также во всем наземном общественном транспорте, включая автобусы, электробусы, трамваи.

При оплате проезда с карты сначала спишут полную стоимость поездки. В течение 30 минут после платежа сумма кешбэка автоматически вернется на счет. В частности, одна поездка с оплатой картой "Мир" будет стоить 41 рубль. Для сравнения: разовая поездка по "Тройке" обойдется в 46 рублей, а по банковским картам международных платежных систем — 51 рубль.

Акция будет действовать с 1 марта по 30 июня. Это уже шестая подобная акция, первую провели в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном метро 28 февраля усилили работу касс в связи с тем, что пассажиры могут столкнуться со сложностями при оплате проезда с помощью Apple Pay и Google Pay. В Департаменте транспорта отмечали, что сами банковские карты систем VISA и Mastercard а также карты "МИР" работают без сбоев.

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Карта "Мир"
Карта "Мир"
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