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"Европа сбросила на нас аналог атомной бомбы": Делягин о заморозке резервов ЦБ

08:51
  • вторник
  • 01 марта 2022

Коллективный Запад продолжает вводить санкции против России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине.

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Как можно оценить проведение переговоров в Гомеле? Почему западные партнёры Украины весьма сдержанно реагируют на призывы Киева о помощи? Чем может ответить наша страна на вводимые против неё санкции?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил депутат Госдумы, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"В Европе не поняли, что, заморозив наши международные резервы Банка России, они сбросили на нас аналог атомной бомбы. Они этого не понимают. Ну, к сожалению, у европейцев некому думать на серьезные темы", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.

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