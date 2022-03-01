"Сбер" и ВТБ повысили ставки по потребкредитам

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Сбербанк повысил ставки по кредитам наличными до 21,9-29,9%, ВТБ - до 15,9%-32,9%, сообщили пресс-службы организаций.

Ранее стало известно о повышениях ставок по ипотечным кредитам. В случае Сбербанка повышение произошло на 7,5 процентных пункта, до 18,6%, с ВТБ - на 4 п. п., до 15,3%.

При этом в организациях особо подчеркнули, что ставки по уже выданным кредитам (в том числе ипотечным) меняться не будут.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. Цель - поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране на фоне санкций.

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