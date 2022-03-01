ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сбер" и ВТБ повысили ставки по потребкредитам

08:17
  • вторник
  • 01 марта 2022

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Сбербанк повысил ставки по кредитам наличными до 21,9-29,9%, ВТБ - до 15,9%-32,9%, сообщили пресс-службы организаций.
ЦБ объявил меры по поддержке банков

Ранее стало известно о повышениях ставок по ипотечным кредитам. В случае Сбербанка повышение произошло на 7,5 процентных пункта, до 18,6%, с ВТБ - на 4 п. п., до 15,3%.

При этом в организациях особо подчеркнули, что ставки по уже выданным кредитам (в том числе ипотечным) меняться не будут.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. Цель - поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране на фоне санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Офис Сбербанка
Офис Сбербанка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.