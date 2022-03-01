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Канада прекратит импорт российской нефти

08:25
  • вторник
  • 01 марта 2022

И поставит Украине противотанковое оружие

Канада запретит импорт нефти из России. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо. Решение стало ответом на военную спецоперацию, которую Россия проводит на территории Украины с 24 февраля.

Власти Канады выступили солидарно с Западом (ЕС и США) и решили поддержать Украину — они поставят Киеву противотанковое оружие и боеприпасы.

Накануне был введен запрет для канадских организаций на транзакции с ЦБ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Канадские власти замораживают активы, связанные с этими фондами.

Коллективный Запад продолжает вводить санкции и ограничения против России за спецоперацию на Украине.

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