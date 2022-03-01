Журналисты узнали о гибели израильтянина в конфликте с ВСУ

Погибший направлялся из Киева к границе Молдавии

Газета The Jerusalem Post сообщила в понедельник вечером, что в результате конфликта с украинскими военными погиб гражданин Израиля.

В материале уточняется, что Роман Бродский направлялся на автомобиле из Киева к границе Молдавии. Украинские военные приняли его за российского силовика и открыли огонь.

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили гибель Бродского в результате обстрела. Детали не приводятся.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.

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