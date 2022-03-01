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МИД ответил на решение ЕС о поставках Украине летального оружия

09:02
  • вторник
  • 01 марта 2022

Страны Европы поддерживают геноцид, который устроили киевские власти

Запад продолжает накачивать Украину летальным оружием. Еще около десяти стран приняли решение о его поставке Киеву. Среди них Канада, Швеция, Финляндия, Хорватия и Люксембург. Ранее государства ЕС уже договорились отправить Украине вооружения на сумму более 450 миллионов евро.

Российский МИД напомнил об ответственности  за последствия всем причастным к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Москва будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и угрозы, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным. Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения", - говорится в заявлении МИД России.

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