Небензя: Россия завершает развязанную Украиной войну

Он напомнил, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам Украины

Россия не начинала военных действий против Украины. Она завершает конфликт, развязанный Киевом. С таким заявлением на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН выступил постпред нашей страны при организации Василий Небензя.

Дипломат отметил, что Москва будет стремиться предать суду всех, кто совершал преступления против населения Донбасса. Постпред в очередной раз напомнил: российская армия не наносит удары по гражданским объектам Украины. И попросил ООН отреагировать на факты размещения украинскими националистами вооружений в жилых кварталах и использовании людей, как живого щита.

Небензя указал также на возросшее число фейковых новостей в западных СМИ.

"Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины. Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков, дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома на Донбассе, западными СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины", - заверил Небензя.

Кроме того, Василий Небензя заявил, что Москву не удовлетворяют объяснения Вашингтона об основаниях высылки российских дипломатов, работавших в нашем постпредстве при ООН. 12 сотрудников были объявлены США персонами нон грата и должны покинуть страну до 7 марта. Небензя назвал такой шаг грубым нарушением обязательств государства, на территории которого находится штаб-квартира организации. И подчеркнул: США всегда объявляют дипломатов разведчиками в качестве предлога для высылки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"