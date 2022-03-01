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Россиянам предложили возвращаться домой альтернативными маршрутами

09:44
  • вторник
  • 01 марта 2022

Рекомендацию дала Росавиация

Российские ведомства и представители авиакомпаний провели 28 февраля совещание, посвященное организации полетов российских авиакомпаний в условиях введенных ограничений на авиасообщение в ряд стран Европы и Канады. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.
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В ведомстве сообщили, что вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение таких рейсов будет зависеть от положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы перелеты.

Однако организация гуманитарных рейсов требует времени. Поэтому гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным, подчеркнули в Росавиации.

В частности, предлагается использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией, а затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний вылететь в пункты на территории России — например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию.

Также рекомендуется использовать маршруты смешанного транспортного сообщения — например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом отправиться в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ранее российские власти запретили авиакомпаниям 36 стран полеты в воздушном пространстве России. В Росавиации подчеркнули, что это ответная мера на действия европейских государств, запретивших полеты российских воздушных судов.

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