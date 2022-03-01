Басурин анонсировал взятие Мариуполя в кольцо во вторник

После этого необходимо создать гуманитарный коридор для выхода жителей

Мариуполь будет взят в кольцо уже сегодня. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, после окружения необходимо попытаться создать гуманитарный коридор, чтобы жители могли выйти из Мариуполя.

"Нужно будет все сделать, чтобы гражданское население не пострадало. Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город", - сказал Басурин (цитата по РИА Новости)

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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