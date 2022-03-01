ФХР ответила на санкции против российского хоккея

Сборной России запретили участвовать в чемпионате мира

Федерация хоккея России (ФХР) категорически несогласна с решением Совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях IIHF. Об этом говорится в заявлении ФХР, опубликованном во вторник, 1 марта.

Согласно решению IIHF, все российские, а также белорусские сборные и клубы во всех возрастных категориях отстранены от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления. Россию также лишили права на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Данные решения приняты в целях "обеспечения безопасности чемпионатов IIHF и всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков", говорится на официальном сайте международной федерации.

Однако в ФХР сочли данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта, который всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на любые различия и разногласия. Решение IIHF может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества, заявили в российской федерации.

С учетом этого ФХР оставляет за собой право обжаловать решение IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Федерация хоккея Белоруссии также раскритиковала решение IIHF и указала на его дискриминационный характер и противоречие уставу международной федерации, говорится на официальном сайте ФХБ.

Ранее международные футбольные организации приняли решение запретить российским футболистам участвовать в соревнованиях — как на уровне клубов, так и на уровне сборных. В частности, московский "Спартак" теперь не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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