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Россия закрыла небо для швейцарских авиакомпаний

09:56
  • вторник
  • 01 марта 2022

Москва ввела ответные меры

Россия ответной мерой ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии. Об этом сообщила Росавиация. Решение принято в соответствии с нормами международного права.

Ранее Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Теперь россияне не смогут летать в Европу. Это ответ на военную операцию, которую Россия ведет на Украине.

Россия ответила на это зеркально и запретила летать над своей территорией самолетам из 36 стран.

Швейцария, обычно придерживающаяся политики нейтралитета, также запретила российским самолетам использовать свое воздушное пространство.

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