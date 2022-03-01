"Газпром" продолжил транзит газа в Европу через Украину

Поставки идут в штатном режиме

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Транзитные поставки осуществляются в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 1 марта. При этом 28 февраля заявки были поданы на поставку 105,8 млн куб. м, сообщает ТАСС.

28 февраля, после объявления Евросоюза об ужесточении антироссийских санкций, спотовая цена газа на хабе TTF с поставкой в апреле выросла до 1315 долларов — более чем на 25%.

Западные санкции в отношении России не затрагивают поставки энергоносителей. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Россия играет важную роль как поставщик нефти и газа, поэтому ограничения против нее определенно повлияют на энергетические рынки.

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