Рубль перешел в рост к доллару и евро

На биржевых торгах российская валюта немного отыграла потери

Торги на Московской бирже во вторник, 1 марта, открылись ростом курсов доллара и евро. Американская валюта прибавила 3,15 рубля — до 97,75 рубля. Евро торговался по 110 рублей (+4 рубля).

В первые минуты биржевых торгов доллар рос до 100,79 рубля, евро — до 113 рублей.

Затем рубль перешел к росту, по состоянию на 10:09 мск курс доллара снижался на 2,1 рубля – до 92,5 рубля, курс евро – на 2,5 рубля, до 103,5 рубля, следует из данных на официальном сайте Московской биржи.

1 марта в ходе биржевых торгов доллар и евро обновили исторические максимумы, американская валюта стоила более 109 рублей, евро достигал 122 рублей. Московская биржа несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро, чтобы найти равновесные уровни.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 1 марта, более чем на 10 рублей превышает значения предыдущего дня. Курс доллара США составляет 93,5589 рубля (+10,0104 рубля), евро официально стоит 104,4772 рубля (+10,8778 рубля).

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