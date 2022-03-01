В Путилкове загорелись строительные бытовки

В них живут рабочие ЖК

В Подмосковье загорелись строительные бытовки.

ЧП произошло в деревне Путилково (городской округ Красногорск) в районе улицы Сходненская около девяти часов утра. Пожарные не сразу смогли попасть на территорию стройки.

На данный момент огнем объяты шесть бытовок, есть угроза распространения огня на другие постройки, передает РИА Новости.

Как сообщили в администрации Красногорска, бытовки находятся на территории строительной компании "Самолет". В них проживают рабочие ЖК "Большое Путилково". О погибших или пострадавших пока не сообщается.

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