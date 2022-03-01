Кабмин анонсировал план по защите рынка жилья

Необходимо не допустить обвал рынка, подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин

В российском правительстве разрабатывается антикризисный план по защите рынка строительства жилой недвижимости. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал заместитель председателя кабмина России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшие дни будет утвержден антикризисный план, который должен будет не допустить обвала рынка жилья". Наступило особенное время, которое требует наибольшей концентрации усилий, а развивать строительную отрасль приходится в непростых условиях, подчеркнул Хуснуллин.

Однако России удавалось полностью не останавливать строительство во время пандемии коронавируса — власти нацелены на это и в условиях санкционного давления. Будет приложен максимум усилий для поддержки всех проектов, реализуемых в регионах.

Особое внимание будет уделено строящимся объектам, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Программа по восстановлению прав дольщиков в России будет реализовываться и дальше, средства на нее заложены в бюджете. Россияне, которые участвуют в долевом строительстве, защищены механизмом эскроу-счетов даже в случае банкротства застройщика, напомнил вице-премьер.

Что касается ипотеки на жилье, Хуснуллин отметил, что в новых условиях ее цена изменится, но льготные ипотечные программы продолжают действовать, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что правительство и Центробанк принимают меры для укрепления финансовой ситуации в стране. Государство выполнит все свои социальные обязательства перед населением в полном объеме, заверил глава Минфина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"