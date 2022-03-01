Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Абрамовой

У малышки сложный врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши Абрамовой, у малышки сложный врожденный порок сердца. Из-за сужения сосудов в легких кислород не может полноценно поступать к сердцу. Чтобы полноценно дышать, девочка должна быть постоянно подключена к специальному кислородному концентратору. Саше нужна пересадки сердца и легких. Но таких маленьких детей не берет ни одна клиника в мире. Единственный врач откликнулся в Италии. Он попробует расширить через сосуды легочную аорту инвазивным способом, который сможет перенести такой маленький ребенок.

Клиника готова принять маленькую Сашу на лечение, но выставленный счёт слишком велик - больше 4 миллионов рублей. Семье взять такую сумму просто негде. Помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный в центре экрана, перейдя далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Провести день на плече у мамы – это лучшее, что может сейчас произойти в жизни маленькой Саши. Каждое утро - неизвестность.

Саше - год и восемь. Но за это время она ни разу не дышала самостоятельно. Как только родилась, ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. А дома она буквально привязана к кислородному концентратору. Без него ей не жить.

"Через увлажнитель вот по этой магистрали передает ей в канюли кислород. На кислороде мы 24 часа в сутки. Отключать его нельзя, если мы 5 минут без кислорода, то у нее сатурация уже падает", - рассказал Николай Абрамов, папа Саши.

Таких детей, как Саша, в мире всего 18. Ее болезнь возникла на генном уровне - дефицит филомина А спровоцировал врожденный порок сердца: двухстворчатый аортальный клапан, стеноз аортального клапана. И кислород из легких не может полноценно поступать к сердцу. Концентратор - пока единственное спасение. Без него Саша просто задыхается. В этом доме уже привыкли засыпать и просыпаться под шум мощных аппаратов. Хотя в распорядке дня времени для сна практически не осталось.

"14 у нас приемов лекарств, начинаем в 4 утра и заканчиваем в 10 часов вечера", - говорит мама девочки.

Сейчас Саша весит всего 7 килограммов и выглядит как полугодовалый ребенок. Жизненных сил едва хватает на то, чтобы слабо помахать ручкой. А ведь так хочется танцевать. Уверенно держаться пока получается только в руках у папы.

"Она не кушает по той причине, что ей тяжело. Каждое движение ей тяжело дается, из-за этого она толком не ест, не набирает мышечную массу", - объяснил отец.

Сколько больничных стен увидела эта малышка - и не сосчитать. Говорили, что она проживет месяц, потом год. Но Саша отчаянно хватается за каждую ниточку. Ведь рядом мама и папа, которые так сильно ее любят.

"Даже не можем уже плакать, выплакали все слезы, сейчас мы просто боремся за ее жизнь, мы должны быть все время в тонусе. Мы ночью не спим - у нас этот аппарат стоит, который к ее ножке привязан", - рассказала мама Саши.

Родители Саши писали во все клиники. Но провести полостную операцию на таком хрупком теле просто невозможно. По хорошему малышке нужно пересадить сердце и легкие. А для этого надо хотя бы подрасти. Врачи из Италии согласились помочь маленькой Саше.

"Через сосуды будут ей расширять другие сосуды, которые позволят снизить давление в легких и возможно будет уйти от кислорода, скорее всего, мы уйдем о кислорода, наша сейчас главная задача - уйти от кислорода", - объяснила Наталья, мама Саши.

Так Саша сможет хотя бы выйти на улицу. И самостоятельно начнет дышать. Есть надежда, что операция поможет ей дорасти до пересадки. Но чтобы поехать в Италию, нужно больше 4 миллионов рублей. Обычной семье просто негде взять такие деньги. Эту крохотную жизнь может спасти ваша помощь. И тогда Саша сделает свой первый вдох, а еще у нее появится надежда, что ее сердце сможет биться правильно.

Операцию откладывать нельзя. Маленькой Саше становится хуже с каждым днём. Помощь нужна как можно скорее. А сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Абрамовой, программа 1379

Авторы репортажа: Елена Сахно, Егор Хлябич.

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