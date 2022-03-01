Россия продолжает принимать беженцев из Донбасса

За сутки границу пересекли больше 5 тысяч человек

Более пяти тысяч человек из Донбасса пересекли российскую границу за сутки. Всего в нашей стране находятся свыше 110 тысяч беженцев. Их размещают в пунктах временного пребывания по всей стране. Из Ростовской области в другие регионы отправлены уже 20 поездов. Людям оказывают всю необходимую поддержку. Обеспечивают продовольствием, взрослым помогают устроиться на работу, а детям - вернуться к учёбе.

Урок русского языка в воронежской школе (см. видео репортажа). Уже несколько дней здесь учатся дети из ЛДНР. Почти 70 человек распределили по уже существующим классам. Только один будет сформирован из беженцев - сейчас в нём 12 учеников. Списки в школы поступили заранее. Ко встрече успели подготовиться.

Удивительно, но дети, отлично знающие, что такое прятаться в подвалах от обстрелов и на слух определяющие, из каких орудий ведётся огонь, больше всего сейчас переживают за то, как их примут. Новые одноклассники это понимают.

"Наши ребята были настроены очень дружелюбно: сразу познакомились, сразу подружились. Ребятишки есть ребятишки: сразу обрадовались, сразу заулыбались. Сегодня третий день, уже в школе не отличить: где есть дети из Донецкой и Луганской народных республик, а где есть дети 56-й школы. Это просто единое целое", - рассказала Наталья Стеганцова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №56.

Тем не менее, с каждым ребёнком в школе будет работать психолог, чтобы помочь окончательно привыкнуть к мирной жизни. Всего Воронежская область приняла уже больше трёх тысяч беженцев с Донбасса, и половина из них - дети.

В пункт приёма гуманитарной помощи жители Ставрополья привозят одежду, обувь, предметы первой необходимости. Кто-то тащит мешки картофеля и лука с собственного огорода, макароны, растительное масло.

Помочь сверстникам решили и ставропольские школьники - они собирают рюкзаки. В каждом - канцелярия, игрушки, письма с тёплыми пожеланиями и номерами телефонов.

Ростовский спорткомплекс стал пунктом временного размещения. Он принял 20 семей с детьми - всего 83 человека. Здесь всё необходимое: оборудованы отдельные спальные места, есть санузлы и душевые. Как и в других регионах, дети тоже получили ручки, тетради и учебники. Местные предприниматели предоставили школьную форму. Только за минувшие сутки в Россию прибыли 5000 беженцев с Донбасса.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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