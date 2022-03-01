Ложь даже в ООН: интернет и СМИ заполонили фейки о российской армии

В ход идут все средства

Надуманные обвинения и фейки на грани абсурда - количество дезинформации, направленной против наших военных в соцсетях и на страницах западных СМИ последнее время буквально зашкаливает. В ход идут материалы многолетней давности, постановочные кадры и фотомонтаж. При этом для распространения лжи используют даже трибуну ООН.

Эта публикация разлетается по телеграмм-каналам Украины с пометкой "срочно!" Якобы ВСУ подорвали российскую военную технику. Есть даже панорамный видеобзор. Но в комментариях пользователи заметили несколько нестыковок. Да и кадры показались больно знакомые. Всё правильно: это видеомонтаж, а съёмка подорванного БТР была сделана ещё в 2014 году.

Борьбу с украинскими мародёрами в интернете то и дело выдают за разоблачение якобы диверсионной группы. Случай в киевском аэропорте Жуляны тоже пытались показать как разгром российского подразделения. В качестве доказательства продемонстрировали лишь фотографию с лежащими на асфальте людьми с руками за головой. Однако когда появилось видео поимки преступников, обвинять солдат уже никто не посмел. Обычные воришки залезли на территорию аэропорта, угнали несколько микроавтобусов и набили их товарами со склада.

Но одно дело, когда видеокадры выдаются за откровенную небылицу, и совсем другое - кибератака с реальным уроном. Накануне IT-преступники взломали сайты большинства крупных СМИ и разместили на их странице агитационный плакат. Ответственность за это взяла на себя группировка Anonymous. А вечером они якобы записали видеобращение с угрозой списать все деньги со счетов российских граждан.

"Граждане России, 3 марта 2022 года с ваших банковских счетов будут списаны все деньги и перечислены в пользу Вооружённых сил Украины. Также реализовывается масштабная кибератака на инфраструктуру Российской Федерации", - говорится в обращении.

Однако позже группировка хакеров Anonymous в своём твиттере опровергла, что это сообщение сделано ими. Никакой кибератаки они не планировали. Впрочем, агитационные материалы с призывами россиян выходить на акции протеста теперь появляются даже в рекламных роликах на видеохостингах. Пользователи отмечают, что и перерывов на рекламу во время просмотра видео в интернете стало заметно больше.

Всё чаще приходят неправдоподобные сообщения непосредственно с полей боевых действий. В этом сообщении (см. видео) сказано, что российские военные маскируются под украинских. Пост подкрепляют фото с закрашенной буквой Z на корпусе и развевающимся украинским флагом. А в другом видео украинские военные разбирают коробки с сухими пайками якобы для российской армии. Утверждают, что они давно просрочены. Но Военторг не снабжает российскую армию питанием. Настоящий сухой паёк для военного выглядит совершенно иначе. Показанный на видео набор продаётся в обыкновенном магазине. Чего и говорить, если даже в Совбезе ООН аргументируют фейками. Постпред Украины Сергей Кислица во время выступления продемонстрировал скриншот с ненастоящей перепиской российского солдата с матерью. Причём, эта ложь была развенчана ещё до начала его выступления на совещании. И такой нескончаемый поток лжи порядком поднадоел. В связи с этим в Госдуме одобрили разработку законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск. К его рассмотрению депутаты приступят в самое ближайшее время.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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