В Донбассе не прекращаются обстрелы со стороны Украины

За минувшие сутки погибли 5 мирных граждан

В Донбассе не прекращаются массированные обстрелы населённых пунктов со стороны Украины. В Волновахе националисты открыли огонь по жителям города, которые выходили с белым флагом. Об этом сообщает территориальный штаб обороны ДНР. По данным властей республики, за минувшие сутки погибли 5 мирных граждан. Под ударом не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры. В результате атаки на Горловку повреждён газопровод и насосная станция. Без воды остались десятки тысяч человек.

Еще сутки назад это были позиции украинской армии под Николаевкой (см. видео). Повсюду брошенные боеприпасы, бронежилеты, гранатометы. Теперь этот участок контролируют ополченцы Донецкой республики.

В окрестностях Гнутово на обочинах - уничтоженные украинские танки. Накануне поселок был освобожден.

"На данный момент подразделения Народной милиции продолжают наращивать усилия и продвигаться к городу Мариуполь", - говорит офицер Народной милиции ДНР Александр Петлюк.

На этом направлении ВСУ и нацбатальоны еще сопротивляются. Но с боями ежедневно отступают. Ополченцев поддерживают подразделения российской армии: бронетехника и штурмовые ударные вертолеты.

"Группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное", - докладывает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Народная милиция установила контроль уже более чем в 27 населенных пунктах, которые еще неделю назад терроризировали националисты. Спешно, а порой и в панике отступая, они бросают вооружения. Бывший опорный пункт ВСУ: на бруствере нестрелянный гранатомет, а в блиндаже американские и британские противотанковые реактивные установки типа "Джевелин" и NLAW. Те самые, которыми Запад так щедро обеспечивал Украину и с помощью которых нацбаты и ВСУ собирались уничтожать людей в Донбассе.

53-я, отдельная механизированная бригада ВСУ под поселком Бугас понесла серьезные потери. Часть техники ополченцы решили отремонтировать и передать своим бойцам.

"С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций. Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Игорь Конашенков.

С каждым днем в рядах ВСУ все больше тех, кто понимает бессмысленность сопротивления и складывает оружие. Среди них и офицеры националистических батальонов.

В руках разведки Народной милиции оказался поименный список боевиков одного из националистических дивизионов. Хотя, как правило, все подобные сведения националисты стараются уничтожать. В Павлополе, которые они занимали несколько лет, боевики сожгли частный дом, в котором располагался штаб.

Спускаться в бомбоубежища с детьми жителям Донецка приходится по несколько раз в день. Обстрелы районов со стороны ВСУ только усиливаются. Снаряды разрываются прямо около подъездов. В этом районе сгорели несколько припаркованных машин. В домах - ни одного целого стекла.

"В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения, четыре человека погибли, двенадцать получили ранения повреждены 16 жилых домов, 6 транспортных средств и объекты инфраструктуры", - говорит представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По городу Зугрес ВСУ выпустили тактическую ракету "Точка-У". Ополченцы успели её сбить. А Петровский район Донецка накрыли выстрелами из реактивных установок и гаубиц.

Больница Докучаевска. В стационаре - жители освобожденных от националистов поселков. Люди со слезами на глазах говорят: чудом спаслись, боевики вели огонь без разбора.

Впрочем, героями, радикалы себя чувствовали, когда расправлялись с мирными жителями. А когда началось наступление ополченцев, рассказывают люди в городке Счастье, убегали, переодеваясь в "гражданку".

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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