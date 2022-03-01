Мародерство, грабежи и убийства: на Украине активизировались радикалы

Это закономерный результат бесконтрольной раздачи оружия

В Краматорске украинские националисты захватили около 20 автомобилей миссии ОБСЕ, об этом сообщили в народной милиции ДНР. Судьба сотрудников неизвестна. Представители организации сегодня выехали из Донецка и Луганска. Работа офисов была приостановлена, колонны направлялись в сторону России для эвакуации. Бесчинства радикалов - мародерство, грабежи, убийства - закономерный результат бесконтрольной раздачи оружия. Украинские силовики тем временем готовят целый ряд провокаций против населения и российских военных.

По позициям ВСУ идет массированное наступление войск обеих республик при поддержке ВС России. Методично и последовательно наносятся удары по штабам полков, уничтожается связь, склады ГСМ.

Окраина Киева, Броварское шоссе. По украинскому блокпосту с военной техникой нанесен точечный удар.

Украинские военнослужащие, отступая, сжигают и разрушают мосты. В Черниговской области мост, подорванный ВСУ при отступлении, затруднил доставку еды в близлежащие сёла. Теперь это приходится делать практически вручную.

Но трудности, которые испытывает мирное население, украинскую власть не интересуют. Продолжая прикрываться мирными гражданами как живым щитом, по украинским городам разгуливают военные преступники. Незавидная участь ждет и тех, кто покидает страну. Автомобиль, направлявшийся из Киева к молдавской границе, обстреляли на импровизированном блокпосту. Погиб гражданин Израиля Роман Бродский - военные посчитали, что он был чеченским силовиком. Очевидно, что все эти зверства - последствия бездумной раздачи киевским режимом оружия. На подъезде к Иванкову украинскими нацистами расстрелян гражданский автомобиль - в нем ехал местный житель со своими домашними питомцами. Из всего экипажа выжила только одна собака.

Уже и украинские СМИ распространили информацию, что в стране действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских. Если стучат, не открывайте дверь! Хозяин, у которого установлена система видеонаблюдения, видит непрошенных гостей. Дверь не открывает. Остался жив. Мародёры пустились во все тяжкие. В супермаркете нет продавцов. Никого из посетителей не смущает работающая сигнализация - они спокойно кладут в сумки продукты, заходят на склад.

Антироссийская пропаганда достигла апогея. Журналисты берут интервью у военных преступников. В телеэфире транслируют откровения украинских карателей по обстрелам мирных жителей Донбасса.

О готовящихся провокациях ВСУ и украинских националистов в районе Мариуполя, Горловки и Донецка предупреждают в Народной милиции ДНР.

"Под видом действующих подразделений Вооруженных сил России, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, СБУ совместно с боевиками из "Азова" (нацбатальон запрещен в России) планируют провести обстрелы жилых домов и граждан Мариуполя. В настоящий момент националистами из "Азова" перекрашивается техника ВС Украины, наносятся опознавательные знаки ВС России, личный состав переодевается в российскую форму", - сказал Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

По данным разведки ЛНР, бойцы ВСУ заминировали склады с аммиаком, чтобы потом обвинить в подрыве луганских ополченцев. О возможности опасной провокации, на которую может пойти киевский режим, предупредил директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН. Поступившая информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС может привести к непоправимым последствиям.

"Все топливо с первого, второго и третьего блока выгружено и помещено все в хранилище отработанного ядерного топлива первого блока. Для того чтобы не перегреть бассейн, надо потихоньку прокачивать воду. Чтобы работал насос, для этого нужно электричество", - объяснил Леонид Большов, академик РАН, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.

При отключении электричества резервные дизель-генераторы не запустились. Возможно, закончилось топливо, но факт остается фактом.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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