Запад обостряет ситуацию вокруг Украины

Западные страны намерены передать Украине летальное оружие

Решение ЕС о поставках летальных вооружений Киеву знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта. Так в нашем МИД прокомментировали намерение нескольких стран направить Украине ракетное и стрелковое оружие, боеприпасы и даже боевые самолеты, стоимостью почти полмиллиона евро. Вместо того чтобы сглаживать ситуацию, Запад предпочитает её обострять. В ход идут также новые санкции и запреты, главная цель которых - нанести России максимальный ущерб

Едва не сорвав встречу в Белоруссии - то долго ехали, то отсыпались - украинская сторона и сейчас тянет время. Владимир Зеленский выступил с заявлением: Киев не получил того результата, который хотел. И теперь будет думать, когда же переходить ко второму раунду переговоров. Хотя члены нашей делегации предупреждали: каждый час продолжения конфликта - на совести киевских властей. Но Зеленский, похоже, готов не считаться с потерями.

"Я думаю, что таким бесхитростным способом Россия пытается надавить. Не теряйте времени. Мы не приемлем такую тактику. Честные переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией в момент переговоров", - заявил он.

О том, что на фоне подготовки к переговорам и во время их ВСУ лишь усилили обстрелы Донбасса, Зеленский умалчивает. Бравые заявления он делает после обещаний Запада еще больше накачать Украину вооружениями. Не понимая, что так называемые партнеры его просто подталкивают к эскалации, сами оставаясь в стороне.

Вот глава МИД Пятой Республики уверяет: ни ЕС, ни Франция не являются сторонами конфликта.

"Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения. Солдат отправлять не будем", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Зато будут еще больше накачивать орудиями убийства. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие.

В нашем МИД отреагировали на намерение Германии подбросить украинским властям 1000 противотанковых переносных ракет и 500 ПЗРК "Стингер".

"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне? В этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Олафа Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 года объявил "смехотворными" вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса с стороны украинских военных", - говорится в заявлении МИД России.

В ФРГ далеко не все поддерживают конфронтационную позицию своего нового канцлера. Партия "Альтернатива для Германии" неоднократно пытается воззвать к голосу разума и напомнить, кто и что спровоцировали ситуацию на Украине.

"Чего вы добились? Вы - канцлер Германии. Это ведь НАТО придвинулось до границ России. И какова цена этому? И не смейте только говорить, что вас не предупреждали. Русские еще 15 лет назад предупреждали. Путин тогда еще говорил здесь, на этом месте в Бундестаге. И вы все хлопали в ладоши. Затем он в 2007 году предложил всем нам общую архитектуру безопасности в Европе. Но вы сказали: нет. Еще месяц назад немецкий генерал предупреждал нас об этом, а вы его за это уволили. И результат этого: война в Европе. И вы так же в этом виноваты", - заявил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистон.

Не вступая в прямой вооруженный конфликт с Россией, Запад воюет руками украинских солдат и санкциями. От действительно серьезных, типа, отключения части банков от международной платежной системы SWIFT до напоминающих выстрел себе же в ногу и откровенно нелепых. Из нового: американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России. Автоконцерн General Motors объявил о прекращении экспорта автомобилей.

Громче всех крича о необходимости наказания Москвы и натравливая на нее Европу, США себя подстраховали от последствий ссоры с Россией. Сами они пострадают намного меньше, чем ЕС от ответных мер. Зато озолотятся, продавая втридорога свой СПГ. При этом Вашингтон, придумав отключить нас от SWIFT, оставил лазейки, чтобы продолжать закупать российское сырье. В то время как Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, Белый Дом, наоборот, пытается сохранить нефтегазовые закупки, чтобы рост цен на энергоносители не обрушил американскую экономику. Пока европейские политики лезут на амбразуру с антироссийской риторикой, теряют рейтинги и рискуют увязнуть в конфликте вокруг Украины, Штаты, которые сами же активно подогревали тему российской агрессии, теперь выступают если не с миролюбивой, то с относительно нейтральной риторикой.

"Мы будем выявлять, мы будем выслеживать и замораживать активы российских компаний и олигархов, мы будем выслеживать их яхты. Американская сторона не считают свои санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине", - говорит официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

О том, кому был выгоден конфликт на Украине, подорвавший стабильность во всей Европе, можно судить и по свежим заявлениям из Вашингтона. Те, кто громче всех кричали об опасности России для всего мира, теперь, в общем-то, не видят ничего критичного в заявлениях Москвы о приведении российских сил сдерживания в режим особого несения дежурства.

На полях Генассамблеи ООН прошли сразу несколько мероприятий, посвященных Украине: специальная сессия и Совбез. В то самое время, когда мировое сообщество должно помогать в урегулировании ситуации, США объявили 12 российских дипломатов при организации персонами нон-грата. Голос Москвы пытаются заглушить самыми недипломатичными мерами.

"Как мы закончим операцию? Я сказал то, что сказал раньше президент России Владимир Путин. Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее концу", - заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Но международное сообщество, вместо того, чтобы осудить откровенный фашизм, процветающий на Украине, и также призвать ее к денацификации, объявляет о теоретической готовности принять страну с полыхающим вооруженным конфликтов в ЕС. Правда, с оговоркой - когда-нибудь. Воодушевленный Зеленский уже подсуетился и отправил в Брюссель заявку. Сегодня Европарламент рассмотрит резолюции о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. В этой категории страны могут пребывать десятилетиями. Как, например, Турция или Албания. И даже для этого должны соответствовать ряду требований: иметь стабильную экономику, соблюдать права человека, не допускать дискриминации. Это явно не про Украину.

Впрочем, на собственные принципы ЕС явно давно плевать. Все больше приходит информации о том, что вузы Франции, Чехии, Бельгии начали отчислять российских студентов, британские школы настоятельно рекомендовать выходцам из нашей страны забрать документы своих детей, западные компании увольнять сотрудников российского происхождения. Просто за то, что они русские. Глава нашего СПЧ Валерий Фадеев обратился к европейским правозащитникам из-за травли россиян за рубежом.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"