В ДНР заявили о захвате автомобилей СММ ОБСЕ украинскими националистами

Судьба сотрудников миссии неизвестна

Украинские нацформирования в Краматорске захватили автомобили специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Колонна машин покинула Донецк и Луганск утром 1 марта. По данным народной милиции ДНР, националисты захватили порядка 20 автомобилей. О судьбе сотрудников миссии пока ничего неизвестно.

"Указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, несомненно, будут использованы для проведения провокаций", - говорится в сообщении народной милиции.

Ранее БСЕ призвала Россию немедленно отменить признание ДНР и ЛНР, подчеркнув, что действия Москвы являются нарушением международного права и основополагающих принципов организации.

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