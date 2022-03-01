Роспотребнадзор изменил рекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Рост показателя зафиксирован всего в шести регионах

Новые эпидемиологические рекомендации начнут действовать в России. Об этом во вторник, 1 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство обновило рекомендации с учетом снижения заболеваемости коронавирусной инфекции и распространением штамма "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов. Документ предусматривает только сохранение масочного режима и усиленный режим дезинфекции.

За последнюю неделю в России заболеваемость COVID-19 сократилась на 27,6%, а рост показателя отмечается всего в шести регионах, рассказали в Роспотребнадзоре. В структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а 89,3% регистрируют в остальных субъектах Федерации.

При этом 97% всех подтвержденных случаев коронавируса протекают как ОРВИ или бессимптомно, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости.

22 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что смягчение мер, введенных из-за пандемии коронавируса, можно и нужно рассматривать, однако все зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение эпидемиологических требований в России с учетом особенностей "омикрона".

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