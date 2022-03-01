В России с коронавирусом госпитализированы 12753 человека

Выявлено 97333 новых случая

За сутки в России госпитализированы 12753 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 97333 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 2066 человек, из них госпитализированы только 359 .

Выздоровел за сутки 172813 человек. Скончались 786 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 16495369 человек. Умерли 352446 зараженных. Вылечились 13748456 заболевших.

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