Лукашенко надеется, что украинский конфликт не перерастет в мировой

Эскалация началась до 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой.

Об этом он заявил на встрече с членами Совета безопасности Белоруссии, передает ТАСС.

"Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ситуация обострилась из-за игнорирования Западом системы безопасности.

Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе", - заключил Лукашенко.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на действия российского лидера страны Запада объявили о масштабных санкциях против нашей страны.

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