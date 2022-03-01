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Лукашенко надеется, что украинский конфликт не перерастет в мировой

11:21
  • вторник
  • 01 марта 2022

Эскалация началась до 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой.
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Об этом он заявил на встрече с членами Совета безопасности Белоруссии, передает ТАСС. 

"Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ситуация обострилась из-за игнорирования Западом системы безопасности.

Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе", - заключил Лукашенко.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на действия российского лидера страны Запада объявили о масштабных санкциях против нашей страны.

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