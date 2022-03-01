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"По украинскому сценарию": Лукашенко рассказал о попытке госпереворота в Белоруссии

11:43
  • вторник
  • 01 марта 2022

Глава государства раскрыл подробности событий 2020 года

В 2020 году в Белоруссии была предпринята попытка государственного переворота, причем ее авторы действовали "по украинскому сценарию". Об этом во вторник, 1 марта, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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По словам Лукашенко попытка госпереворота сопровождалась "активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине". Рядом с границами Белоруссии создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки "добровольцев" для участия в белорусских событиях, отметил президент.

Лукашенко заявил, что это в суде подтвердил находящийся под стражей командир батальона "Донбасс" Семен Семченко, есть также доказательство причастности спецслужб Украины к деятельности "банды" Николая Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Белоруссию.

После того, как "блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически", а Украина примкнула к санкциям ЕС в отношении Белоруссии, цитирует Александра Лукашенко агентство "БелТА".

В августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты после оглашения официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,1% голосов. На Западе утверждали, что победила на выборах Светлана Тихановская. После этого Евросоюз ввел новые санкции в отношении Белоруссии.

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