Горняков нашли живыми в ростовской шахте спустя 4 дня после обвала

Рабочие получали кислород через пожарный трубопровод

Спасательная операция по извлечению трех горняков, оказавшихся под завалами в шахте "Обуховская", прошла успешно.

Шахтеров извлекли из забоя выработки. Они пробыли под землей четыре дня, передает "Интерфакс". Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Горнорабочие через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, провизию и кислород", - сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

25 февраля на шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение. Трое горняков оказались под завалами, с ними была установлена связь.

На данный момент шахта работает в штатном режиме.

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