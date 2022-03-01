ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко оценил переговоры России и Украины

12:02
  • вторник
  • 01 марта 2022

Белоруссия предоставила площадку для проведения переговоров

Участники переговоров России и Украины проделали блестящую работу. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко как представитель принимающей переговоры стороны.
Россия и Украина провели первый раунд переговоров. Главное

По словам белорусского лидера, организация этих переговоров — "целый триллер". Однако делегации все же начали переговорный процесс и "блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе".

Лукашенко выразил мнение, что участники переговоров "сделали больше, чем было возможно" и условились продолжить диалог, поэтому прошедшая встреча внушает осторожный оптимизм.

— Переговорщики просто молодцы, просто красавцы, — цитирует президента Белоруссии агентство "БелТА".

28 февраля делегации России и Украины провели в Белоруссии первый раунд переговоров. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, за пять с лишним часов стороны подробно обсудили все пункты повестки. В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин даст поручения о дальнейших действиях по итогам переговоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.