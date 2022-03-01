Лукашенко оценил переговоры России и Украины

Белоруссия предоставила площадку для проведения переговоров

Участники переговоров России и Украины проделали блестящую работу. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко как представитель принимающей переговоры стороны.

По словам белорусского лидера, организация этих переговоров — "целый триллер". Однако делегации все же начали переговорный процесс и "блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе".

Лукашенко выразил мнение, что участники переговоров "сделали больше, чем было возможно" и условились продолжить диалог, поэтому прошедшая встреча внушает осторожный оптимизм.

— Переговорщики просто молодцы, просто красавцы, — цитирует президента Белоруссии агентство "БелТА".

28 февраля делегации России и Украины провели в Белоруссии первый раунд переговоров. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, за пять с лишним часов стороны подробно обсудили все пункты повестки. В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин даст поручения о дальнейших действиях по итогам переговоров.

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