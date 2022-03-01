В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар (видео)

Есть пострадавшие

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани.

Возгорание случилось в районе Южного промышленного узла. На данный момент горит установка на площади 100 квадратных метров, заявили в МЧС России.

С огнем борются 16 единиц техники и 58 человек личного состава. Эвакуация людей не требуется. Есть двое пострадавших - они обратились за медицинской помощью.

Созван оперативный штаб компании, на предприятии организован экологический мониторинг.

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