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Валерию Гергиеву запретили выступать на концертных площадках Запада

12:29
  • вторник
  • 01 марта 2022

От дирижера потребовали дистанцироваться от спецоперации России по защите ДНР и ЛНР

Советский и российский музыкант Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом во вторник, 1 марта, объявили власти города.

По словам бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, город "расстается с Валерием Гергиевым", концертов Мюнхенского филармонического оркестра под руководством россиянина больше не будет. Причиной такого решения Райтер назвал отказ Гергиева "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

Ранее Дитер Райтер заявил, что Гергиев не сможет оставаться главным дирижером городского филармонического оркестра, если "ясно не обозначит свою позицию" относительно решений президента России Владимира Путина по ситуации на Украине.

28 февраля стало известно, что концерты оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, которые должны были пройти 9 и 10 апреля в Парижской филармонии, отменены.

Концертный зал "Карнеги-холл" в Нью-Йорке объявил, что Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех запланированных на начало марта концертах.

Театр "Ла Скала" потребовал от Гергиева выступить с призывом к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, в противном случае его пригрозили отстранить от выступлений с оперой "Пиковая дама" с 5 по 13 марта.

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