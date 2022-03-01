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Украинский тренер Воронин покинул московский ФК "Динамо"

12:34
  • вторник
  • 01 марта 2022

Главный тренер столичного "Локомотива" тоже освобожден от должности

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о расторжении контракта с украинским тренером Андреем Ворониным.

Прекращение рабочих отношений произошло по обоюдному согласию сторон, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК.

Главный тренер московского ФК "Локомотив" немец Маркус Гисдоль также освобожден от должности. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер, пишет издание "Подъем". Он будет готовить команду к предстоящим матчам. 

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