Власти российских регионов рассказали о погибших в ходе спецоперации военных

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР

Двое военнослужащих из Брянской области погибли в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.

Глава региона назвал имена погибших — это Артем Рогачев и Андрей Калмыков. Они с честью исполнили свой воинский долг, проявив мужество и героизм в ходе специальной операции по защите Донбасса, подчеркнул Богомаз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Во время спецоперации погиб уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев. Об этом рассказал глава региона Игорь Бабушкин. В своем Instagram губернатор подчеркнул, что Нарыбаев избрал делом своей жизни служение Отечеству и пал в бою как герой.

Среди уроженцев Чеченской Республики также есть потери. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести, написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он заявил, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран", причем они выполнили приказ минимизировать потери среди гражданского населения Украины.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В Министерстве обороны России рассказали, что российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые, отметили в ведомстве.

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