Минспорта потребует компенсацию за отмену соревнований в России

Международные федерации отказались проводить турниры в России

Российские власти намерены требовать компенсацию за отмену международных соревнований, которые должны были проходить в России, по инициативе других стран. Об этом во вторник, рассказал глава Минспорта Олег Матыцин.

Министр сообщил, что ведомство подготовит претензии в связи с переносом международных соревнований с территории России, чтобы вернуть организационные взносы.

Для этого необходимо получить официальные решения со стороны международных федераций и провести юридический анализ, пояснил Матыцин. Он заверил, что "практически со всеми международными федерациями налажен диалог", Россия не собирается самоизолироваться, поскольку без нее развитие мирового спорта невозможно.

Глава Минспорта выразил надежду, что "это недолгосрочная мера и олимпийские ценности будут поставлены во главу угла, сообщает "Интерфакс".

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Запад в ответ на это ввел в отношении России санкции. Это затронуло и спорт. В частности, пресс-служба "Формулы-1" сообщила об отмене российского этапа гонок в Сочи. Россию также лишили права на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В России не будет проходить финал Кубка мира по лыжным гонкам, планировавшийся к проведению в Тюмени 18-20 марта. Также не состоятся этапы Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, Ярославле и Москве в феврале и начале марта, по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском.

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