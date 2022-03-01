Шойгу назвал главную цель специальной военной операции России

У российской армии нет цели оккупировать Украину

Министр обороны Сергей Шойгу назвал цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, спецоперация проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации соседней страны.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что у российской армии нет цели оккупировать Украину. Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам с использованием высокоточного оружия, заверил Шойгу.

"Принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей", - добавил глава Минобороны, его слова приводит "Интерфакс".

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. В ответ западные страны ввели против Москвы санкции, под которые попали ряд российских чиновников и банков.

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