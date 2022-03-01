Власти затеяли опасные игры

Желание Киева иметь собственное ядерное оружие угрожает мировой безопасности.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Москва просит предотвратить новые витки гонки вооружения Кроме того, Россия, как ответственный член международного сообщества, не может не реагировать на заявления украинских властей, так как они располагают еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

"Власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал министр.

США и страны ЕС уходят от диалога лицом к лицу, избрав путь санкций. Более того, именно страны Запада способствовали созданию на Украине преступного режима.

"Трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима", - сообщил Лавров на конференции по разоружению.

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