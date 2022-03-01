ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал главную трагедию Украины

13:13
  • вторник
  • 01 марта 2022

Власти затеяли опасные игры

Желание Киева иметь собственное ядерное оружие угрожает мировой безопасности.
Лавров: Россия не позволит неонацистам править на Украине

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Москва просит предотвратить новые витки гонки вооружения Кроме того, Россия, как ответственный член международного сообщества, не может не реагировать на заявления украинских властей, так как они располагают еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

"Власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал министр.

США и страны ЕС уходят от диалога лицом к лицу, избрав путь санкций. Более того, именно страны Запада способствовали созданию на Украине преступного режима.

"Трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима", - сообщил Лавров на конференции по разоружению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.