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Украина попросила Запад обнулить ее долги

13:29
  • вторник
  • 01 марта 2022

В Киеве указали на "колоссальный масштаб" разрушений

Украинские власти просят международные финансовые организации пересмотреть долговую политику в отношении Украины. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал руководитель украинской Счетной палаты Валерий Пацкан.
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Чиновник заявил, что "масштаб разрушений на Украине" колоссален, поэтому Киев просит внешних кредиторов обнулить украинские долги.

Пацкан уточнил в своем Facebook, что внешний долг Украины на сегодняшний день превышает 57 млрд долларов (1,6 трлн гривен).

Международные кредиторы пока никак не прокомментировали предложения главы Счетной палаты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Запад медленно помогает Киеву, поэтому "мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя".

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