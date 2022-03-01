Мишустин призвал сделать импортозамещение основой экономики

Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, получит дополнительные меры поддержки

Рабочая комиссия правительства по противодействию санкциям переходит в режим оперативного штаба. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития отечественной экономики.

Возглавит оперштаб сам Мишустин, а заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава кабмина подчеркнул, что ограничения, которые вводят против нашей страны, открывают новые возможности для внутренних капиталовложений. Поэтому необходимо создать для предпринимателей максимально благоприятные условия и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов.

"Министерство финансов также готовит предложения по амнистии капиталов, такие шаги позволят направить больше средств на реализацию новых проектов на территории нашей страны. Импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структуры экономики, чтобы еще больше уйти с сырьевой зависимости, увеличивая долю сырьевых производств", - заявил премьер.

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