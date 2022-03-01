В подмосковные школы пошли 400 детей из Донбасса

Каждый ребёнок получил всё необходимое для учебы

Около 400 детей из Донецкой и Луганской народных республик пошли в подмосковные школы. Каждый ребёнок получил всё необходимое: рюкзак, тетради, учебники, ручки и карандаши. Адаптироваться к мирной жизни, забыв о тревоге и страхе, помогают психологи и медики. Теперь дети могут спокойно учиться, а ещё свободно играть и общаться со сверстниками.

Ранний подъем, завтрак, несколько минут, чтобы проверить всё ли собрано к отъезду в школу. Прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик гости детского оздоровительного Центра "Родник" в городском округе Пушкино понемногу уже привыкают к здешнему распорядку. С начала недели все дети приступили к занятиям.

"4 урока всего у нас. В общем, всё хорошо. Дали все принадлежности рюкзаки, тетради, альбомы. В общем всем довольны. Всё у нас хорошо", - говорит жительница Донецка Виктория Сказка.

К детям младшего возраста учителя приезжают на занятия в Родник сами. Их отбирают из числа практикантов педагогических вузов. Для работы с дошколятами в лагере есть все условия: аудитории с оборудованием и игрушками, актовый и спортивный залы, бассейн.

"Будем с ними играть, будем с ними рисовать, будем с ними лепить. Это часиков до 11, до 12. Потом обед. Потом приезжают старшие, кушают и приходят к нам делать домашнее задание", - рассказывает старший преподаватель государственного социально-гуманитарного университета Светлана Золотова.

Старших ребят распределили по школам в окрестных поселениях – тех, где с начала учебного года оставались свободные места. В ближайшие учебные заведения школьников из Родника доставляют на автобусах. В каждом по два сопровождающих: представитель администрации школы и ответственный педагог. Время в пути минут 15.

Своих новых одноклассников учащиеся и педагоги школы посёлка Зверсовхоза в городском округе Пушкино встретили с радушием.

"Конечно, учились они на дистанционной форме обучения. Мы стараемся им сейчас создать удобные условия для обучения, щадящий режим. Домашние задания задавать по минимуму, в основном, устные задания", - говорит классный руководитель 11 класса МБОУ Зверосовхозная СОШ Наталья Цыбранкова.

Пока дети на занятиях, их родители занимаются решением вопросов насущных: оформляют документы, разбирают посылки, которые дня них собирают неравнодушные жители Москвы и области.

"Вы знаете, что на прошлой неделе мы приняли большое количество беженцев. Это преимущественно дети, женщины. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто был активно задействован в приёме, размещении наших соотечественников с Донбасса. Очень многим оказана медицинская помощь", - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Помимо городского округа Пушкино беженцев из ДНР и ЛНР принимают ещё в пяти районах Подмосковья: Подольске, Коломне, Зарайске, Волоколамске и в Клину. На прошлой неделе там разместили в общей сложности около 1300 человек.

Татьяна Сидорова, Константин Чурашов, Илья Привалов. "ТВ Центр".

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