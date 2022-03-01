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Театр Олега Табакова отмечает юбилей

15:19
  • вторник
  • 01 марта 2022

Табакерке исполнилось 35 лет

Театру Олега Табакова сегодня исполнилось 35 лет. За треть века крохотная студия превратилась во вселенную творчества и экспериментов. Самые смелые спектакли, лучшие режиссёры, целая плеяда талантливых актёров. Это не только история, это настоящее Табакерки.

Несколько дней рождения и множество названий -  "Подвал", "Табакерка", "Театральная школа", "Мастерские"  - все это про театр Олега Табакова, который родился в помещении старого угольного подвала на улице Чаплыгина. Из небольшой студии вырос неординарный, выстраданный и живой театр.

"Этот великий, известный человек создал свое, вложил в это свою любовь, любовь учеников и создал этот театр, который наполнен любовью, светом, теплом", - рассказала Наталья Качалова, актриса театра Олега Табакова.

Театр Олега Табакова с самого начала был большой Школой актерских талантов, из которой вышли всенародно любимые артисты и художественные руководители. И в "Табакерку" продолжают приходить самые лучшие и яркие.

На юбилейном концерте - весь коллектив театра: артисты и студенты. Это новая сцена на Сухаревке - мечта Олега Табакова, исполнения которой он ждал долгих 27 лет. Здесь даже интерьер - хрупкий и многогранный. Ослепляющий.

Зеркальное фойе Театра Олега Табакова - буквальная метафора цитаты Оскара Уальда: "Искусство отражает не жизнь, а зрителя". И вот уже 35 лет люди приходят на эту честную встречу с собой - через особую призму Табакерки.

В новом пространстве театра - сцена живая, подвижная. Здесь самая современная инженерия и виртуальная акустика. И есть все, чтобы удивлять - на этот счет в театре большие планы.

"Репертуар у нас невероятно насыщенный. В марте, к концу марта будет большой сюрприз - премьера абсолютно новой пьесы, будет удивлять дуэт. А так как мы объявили этот год секретным - мы не выдаем наши планы, заготовлено очень много сюрпризов", - сообщил Владимир Машков, художественный руководитель театра Олега Табакова.

Театр сейчас - в непрерывной и бурной работе. Актеры "Табакерки" исследуют себя, наблюдают за жизнью, и находятся в постоянном поиске новых воплощений.

"Самые удивительные прорывы происходят, когда ты берешь новый материал, и с нуля начинаешь его разбирать. И внутри себя ты входишь на другой уровень, внутри себя ты как профессионал становишься выше, растешь", - заявил Александр Фисенко, актер театра Олега Табакова.

Они растут, и продолжают делиться тем самым "атомом солнца", который создатель театра искал в своих учениках и который теперь остается в каждом спектакле: любовь, талант и свет.

Наталья Тарасова, Константин Чурашов, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
Театр Олега Табакова
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