В Сергиевом Посаде изъяты более 8 тысяч бутылок поддельной водки

Контрафакт хранился в гараже
В посёлке Богородское полицейские изъяли более 8 тысяч бутылок контрафактной водки. Местный житель хранил незаконную продукцию на миллион рублей в своем гаражном боксе.
Весь алкоголь был подделан под известные торговые марки. Производил его злоумышленник там же - в гараже: воду смешивал с этиловым спиртом. Оперативники так же нашли пробки, бутылки и этикетки.
Контрафакт продавали через торговые точки в Сергиево-Посадском городском округе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"