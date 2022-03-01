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В Сергиевом Посаде изъяты более 8 тысяч бутылок поддельной водки

15:16
  • вторник
  • 01 марта 2022

Контрафакт хранился в гараже

В посёлке Богородское полицейские изъяли более 8  тысяч бутылок контрафактной водки. Местный житель хранил незаконную продукцию на миллион рублей в своем гаражном боксе.

Весь алкоголь был подделан под известные торговые марки. Производил его злоумышленник там же - в гараже: воду смешивал с этиловым спиртом. Оперативники так же нашли пробки, бутылки и этикетки.

Контрафакт продавали через торговые точки в Сергиево-Посадском городском округе.

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Производство контрафактного алкоголя
Производство контрафактного алкоголя
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