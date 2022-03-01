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Обладатели карт "Мир" смогут ездить в метро, МЦК и МЦД со скидкой

15:15
  • вторник
  • 01 марта 2022

Акция продлится до 30 июня

С 1 марта по 30 июня те, кто оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир" на смартфоне, смогут экономить по 10 рублей за каждую поездку.

Скидка действует везде - в метро, наземном транспорте, на МЦК и МЦД. Сначала спишется полная стоимость поездки, а в течение получаса сумма кешбэка автоматически вернется на счет. Карту "Мир" в смартфон можно загрузить с помощью Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Такая акция проводится уже не в первый раз и пользуется популярностью у москвичей. С 19 года пассажиры смогли сэкономить больше 810 миллионов рублей.

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Оплата картой "Мир" проход в метро
Оплата картой "Мир" проход в метро
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