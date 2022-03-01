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Лукашенко назвал условие прекращения боевых действий на Украине

13:44
  • вторник
  • 01 марта 2022

По словам белорусского лидера, все зависит от Киева

Прекращение боевых действий на Украине возможно по результатам переговоров украинской и российской делегаций. Такое мнение во вторник, 1 марта, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко как представитель стороны, предоставившей площадку для переговоров.
Лукашенко оценил переговоры России и Украины

Белорусский лидер отметил "высочайший профессионализм россиян и украинцев" на прошедшем первом раунде переговоров и заявил, что это "вселяет определенную уверенность", что переговоры могут привести к прекращению боевых действий.

Однако Лукашенко подчеркнул, что все зависит от украинской стороны — если в Киеве "не будут слушать то, что им подкидывают с Запада и американцы", боевые действия прекратятся, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что сроки спецоперации России по защите ДНР и ЛНР зависят от ее результативности, определять эти сроки будет глава государства Владимир Путин.

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