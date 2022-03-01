Местами в детсадах обеспечены все нуждающиеся московские дети с 2 лет 4 месяцев

Мэр озвучил приоритетные задачи развития московского образования

Планы развития московского образования на этот год во вторник утвердил мэр Москвы на заседании президиума столичного правительства.

Среди приоритетов - развитие МЭШ. В проекте собраны лучшие образовательные ресурсы и библиотеки. Также особое внимание будет уделяться развитию систем независимых диагностик качества образования.

Что касается студентов колледжей, то для них предусмотрены механизмы совершенствования профессионального мастерства. Особое внимание и профразвитию самих преподавателей, сообщает "ТВ Центр".

Как рассказал Сергей Собянин, в прошлом году первых учеников приняли 26 столичных школ и 34 детских сада. При этом местами в детских садах обеспечены все нуждающиеся московские дети с двух лет четырех месяцев.

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