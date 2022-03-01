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Подсанкционные банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

13:47
  • вторник
  • 01 марта 2022

Уже выданные карты продолжат работать в России

Попавшие под блокирующие санкции банки не смогут выпускать новые карты платежных систем Visa и Mastercard.
Брюссель решил обложить санкциями 70% банковского рынка России

Уже выданные карты продолжат работать внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее стало известно, что подсанкционные банки перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Стандартный вариант оплаты с помощью пластиковой карты останется доступен.

После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине США ввели жесткие санкции в отношении семи крупнейших российских банков.

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