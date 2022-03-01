Володин предложил деятелям культуры "до понедельника" определиться с позицией по Украине

Настал момент истины, считает спикер Госдумы

Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры "до понедельника" определиться со своей позицией по Украине. Такое заявление он сделал комментируя отстранение Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

По словам Володина, Гергиев не мог "предать свою страну и ребят, которые борются против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу". Спикер Госдумы напомнил, что именно Гергиев дал концерт памяти погибших в Южной Осетии и тем, кто восстанавливал Цхинвал, а также выступал в освобожденной Пальмире.

"Но возникает вопрос: а что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления? Ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он считает, что сегодня настал момент истины – "каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя".

"В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы "определиться с чёткой позицией до понедельника", как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине", - заключил Володин.

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