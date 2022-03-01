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Украинские националисты открыли огонь по жителям Волновахи

14:43
  • вторник
  • 01 марта 2022

Люди выходили из города с белым флагом

В Донбассе не прекращаются массированные обстрелы населённых пунктов со стороны Украины. В Волновахе националисты открыли огонь по жителям города, которые выходили с белым флагом. Об этом сообщает территориальный штаб обороны ДНР. По данным властей республики, за минувшие сутки погибли пятеро мирных граждан. Под ударом - жилые дома и объекты инфраструктуры. При атаке на Горловку перебит электрокабель шахты, 2 горняка не могут подняться на поверхность.

Новенькие разведывательно-дозорные машины. Ни единой царапины. Поселок Счастье ВСУ покидали так стремительно, что не успели выгнать "броню" со двора отдела полиции. И даже расчехлить пулеметы на башнях. Бросили и технику, и боеприпасы. В ряд - противотанковые и пехотные мины. Их тоже не успели снарядить взрывателями.

Еще сутки назад это были позиции украинской армии под Николаевкой. Повсюду - брошенные боеприпасы, бронежилеты, гранатометы. Теперь этот участок контролируют ополченцы Донецкой республики.

А это кадры из окрестностей Гнутово. На обочинах уничтоженные украинские танки. Накануне поселок был освобожден.

"На данный момент подразделения народной милиции продолжают наращивать усилия и продвигаться к городу Мариуполь", - сказал Александр Петлюк, офицер народной милиции ДНР.

Остатки подразделений ВСУ и нацбатов на этом направлении отходят в город. Кольцо вокруг Мариуполя сжимается. И чтобы не оказаться в заложниках у радикалов, ополченцы просят людей как можно скорее уехать.

"Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, вооруженные силы России и подразделения народной милиции организовали два гуманитарных коридора, Мариуполь можно покинуть до 2 марта по одному из удобных для вас маршрутов", - заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как отреагируют жители Мариуполя, неизвестно. Но вот территорию ЛДНР срочно покидают сотрудники ОБСЕ. Колонна машин растянулась на всю улицу. И это в тот момент, когда ополченцы освободили 29 населенных пунктов. И в каждом из них наблюдатели могли бы лично увидеть последствия пребывания националистов. На бруствере - гранатомет. В блиндаже - американские и британские противотанковые реактивные установки типа Javelin и NLAW. Те самые, которыми Запад так щедро обеспечивал Украину и с помощью которых нацбаты и ВСУ собирались уничтожать людей в Донбассе.

Всё, что осталось от 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ под поселком Бугас. Подразделение понесло серьезные потери. Часть техники ополченцы решили отремонтировать и передать своим бойцам.

"С начала проведения специальной операции российскими ВС поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций. Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

С каждым днем в рядах ВСУ все больше тех, кто понимает бессмысленность сопротивления и складывает оружие. Среди них и офицеры националистических батальонов.

В руках разведки народной милиции оказались документы. Поименный список боевиков одного из националистических дивизионов. Хотя, как правило, все подобные сведения националисты стараются уничтожать. В Павлополе, который они занимали несколько лет, боевики сожгли этот частный дом. В нём располагался штаб.

Спускаться в бомбоубежища с детьми жителям Донецка приходится по несколько раз в день. Обстрелы районов со стороны ВСУ только усиливаются. Снаряды разрываются прямо около подъездов. В этом районе сгорели несколько припаркованных машин. В домах - ни одного целого стекла. По городу Зугрес ВСУ выпустили тактическую ракету "Точка-У". Ополченцы успели её сбить. А Петровский район Донецка накрыли выстрелами из реактивных установок и гаубиц.

В посёлке Победа после ночного обстрела на улице целых домов не осталось вовсе. В стационаре больницы Докучаевска - жители освобожденных от националистов поселков. Люди со слезами на глазах говорят - чудом спаслись, боевики вели огонь без разбора.

В Горловке сегодня простились с Еленой Кудрик и Еленой Ивановой. Учителями 50-й городской школы. Женщины получили смертельные ранения по время артналета 25 февраля. В тот день они находились на работе.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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