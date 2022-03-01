Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Говорили о безработице и аварийном жилье

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Президент отметил высокое значение города для всей страны и подчеркнул ряд положительных моментов. Однако, ещё есть вопросы, которые требуют особого внимания. В частности, в Санкт-Петербурге необходимо полностью решить проблему аварийного жилья.

"Надо отметить, и я посмотрел по документам, есть вещи, которые являются бесспорными и положительными: самая низкая безработица в стране. Это, конечно, очень хороший показатель, особенно в пандемийный период. Повыше, чем в других регионах, и уровень доходов населения. Хотя, конечно, есть люди, которые и нуждаются, и требуют особого внимания со стороны государства в целом, городских властей. Аварийное жилье в таком состоянии, что можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам. ВРП – валовый региональный продукт – подрастает, что является хорошей основой для движения вперёд. Но я предлагаю сегодня всё-таки сосредоточиться на тех вещах, которые ещё заслуживают особого внимания с нашей стороны, с Вашей, со стороны федеральных властей, о проблемных вопросах поговорить", - сказал Путин.

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