Кремль ответил ЕС на угрозу "глобальной экономической войны"

Агрессия имела место и раньше, напомнил Дмитрий Песков

Агрессивные действия против России приобрели ультраконцентрированный характер. Об этом во вторник, 1 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя заявление министра финансов Франции Бруно ле Мэра о том, что ЕС намерен вести глобальную экономическую и финансовую войну против России, представитель Кремля напомнил, что подобные действия имели место и раньше — специалисты понимают, что речь шла о дискриминационных мерах, недобросовестной конкуренции.

Однако в настоящее время агрессия предельно сконцентрирована, а "маски сорваны", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Вслед за этим Запад начал ужесточать антироссийские санкции, в том числе в отношении Центробанка и финансовых потоков с Россией.

В ответ президент России Владимир Путин принял решение ввести специальные меры. Согласно указу главы государства, российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счета в банках за пределами России, а также переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"