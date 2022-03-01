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Кремль прокомментировал реакцию россиян на санкции

14:28
  • вторник
  • 01 марта 2022

Эмоции поутихнут, считает Дмитрий Песков

Российские потребители продемонстрировали гиперэмоциональную реакцию на объявление о введении Западом новых санкций против России. Об этом во вторник, 1 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля выразил надежду, что через какое-то время эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего.

Песков пожелал всем спокойствия и напомнил о мерах, предпринимаемых российскими властями для минимизации ущерба от санкций и хеджирования рисков, сообщает "Интерфакс".

В России после объявлений о новых санкциях Запада подскочил спрос на целый ряд товаров. В частности, спрос на автомобили, по оценкам экспертов рынка, вырос на треть.

В Госдуме заявили о необходимости ограничения наценок на социально значимые товары, поскольку это имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

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